Глава МИД Грузии об участии в сессии ГА ООН

20.09.2026 14:02





Делегация Грузии примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН во главе с премьер-министром Грузии, — заявила в беседе с журналистами вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По её словам, в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН делегация Грузии примет участие в различных мероприятиях и проведёт двусторонние встречи с представителями различных стран и международных организаций.



«Состоится ряд мероприятий, в которых члены делегации Грузии, в том числе премьер-министр, министр иностранных дел, на различных уровнях получат возможность принять участие, озвучить, конечно же, наиболее важные для Грузии послания на международной арене, а также провести двусторонние встречи с представителями различных стран и международных организаций. Это лучшее место, возможность, где собираются мировые лидеры, и наша делегация также сможет провести встречи с коллегами по различным вопросам», — заявила министр иностранных дел.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





