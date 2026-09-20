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Глава МИД Грузии об участии в сессии ГА ООН


20.09.2026   14:02


Делегация Грузии примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН во главе с премьер-министром Грузии, — заявила в беседе с журналистами вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

По её словам, в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН делегация Грузии примет участие в различных мероприятиях и проведёт двусторонние встречи с представителями различных стран и международных организаций.

«Состоится ряд мероприятий, в которых члены делегации Грузии, в том числе премьер-министр, министр иностранных дел, на различных уровнях получат возможность принять участие, озвучить, конечно же, наиболее важные для Грузии послания на международной арене, а также провести двусторонние встречи с представителями различных стран и международных организаций. Это лучшее место, возможность, где собираются мировые лидеры, и наша делегация также сможет провести встречи с коллегами по различным вопросам», — заявила министр иностранных дел.


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