Инфекционист: Вспышка «норовируса» явно связана с продуктами питания

20.09.2026 13:49





Вспышка норовируса явно связана с продуктами питания, поскольку случаи одновременно выявили в 20 детских садах - Необходимо срочно выяснить и объявить, какой продукт был заражён вирусом, — об этом в социальной сети пишет инфекционист Майя Буцашвили, комментируя информацию Национального центра по контролю заболеваний, согласно которой результаты лабораторных исследований указывают на то, что основной причиной подавляющего большинства случаев гастроэнтерита в детских садах, с высокой вероятностью, был «норовирус».



По её словам, во многих случаях подобные факты связаны с приготовлением или упаковкой пищи инфицированным человеком либо с любым контактом с продуктами питания.



«Центр по контролю заболеваний распространил заявление о том, что эпидемическая вспышка в детских садах связана с норовирусом. Это означает, что в настоящее время у нас уже должны быть вторичные случаи, то есть заражение членов семей/близких, поскольку норовирус очень легко передаётся от человека к человеку фекально-оральным путём. Также возможно заражение через загрязнённые поверхности. Следует отметить, что эта вспышка норовируса явно связана с продуктами питания, поскольку случаи одновременно выявили в 20 детских садах. Соответственно, это не могло быть обычным распространением инфекции. Сейчас необходимо срочно выяснить и объявить, какой продукт был заражён вирусом. Во многих случаях подобные факты связаны с приготовлением или упаковкой пищи инфицированным человеком либо с любым контактом с продуктами питания. Необходимо срочно обследовать (точнее, они уже должны быть обследованы) весь персонал, который работает в учреждениях, обеспечивающих детские сады продуктами питания. Наличие вируса в кале можно выявить в течение двух недель. Соответственно, сейчас легко выявить инфицированных людей. Или, возможно, уже ранее заражённые продукты попали к дистрибьюторам детских садов. Короче говоря, сейчас необходимо очень быстро выяснить, не используется ли где-либо ещё заражённый продукт», — пишет Буцашвили.





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