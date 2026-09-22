Леван Бежашвили: Лучше бы Гарибашвили начал говорить о преступлениях Иванишвили

22.09.2026 16:05





Ираклию Гарибашвили лучше говорить и разоблачать те преступления, которые совершили Бидзина Иванишвили и «антигрузинская Мечта» и в совершении которых участвовал и он сам, — заявил член Совета правления «Единого национального движения» Леван Бежашвили, комментируя письмо Ираклия Гарибашвили.



По его словам, только через раскаяние и признание Гарибашвили сможет установить правду.



««Антигрузинская Мечта» стала похожа на партию стукачей, тех, на кого донесли, и тех, кто предает. Письма Ираклия Гарибашвили — яркое подтверждение того, что в этой стране нет ни суда, ни прокуратуры. Была личная воля Бидзины Иванишвили, были переговоры. Предметом переговоров было то, чтобы он оказался в тюрьме.



Факт остается один: эта страна обречена, в этой стране больше не существует государственных институтов, мафиозный клан «Грузинской мечты» по мафиозным правилам управляет и своей командой, и страной.



Поэтому это заявление не несет для нас ничего нового. Ираклию Гарибашвили лучше говорить и разоблачать те преступления, которые совершили Бидзина Иванишвили и «антигрузинская мечта» и в совершении которых участвовал и он сам. Только через это раскаяние и признание он сможет установить правду», — заявил Бежашвили.



Напомним, что бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили распространяет очередное письмо и заявляет, что его заключение под стражу от начала до конца было политически мотивированным, а целью были его политическая нейтрализация и уничтожение репутации.



Бывший премьер обвиняет правящую команду в действиях методами «Национального движения» и обращается к ней: «Вы уже идете по пути Саакашвили».



Гарибашвили заявляет, что «Грузинская мечта» «смешными и злыми спектаклями» оскорбила государственные институты и выставила страну посмешищем внутри страны и за ее пределами, чем нанесла огромный, непоправимый ущерб собственной стране, власти и самой правящей партии.



«Целью моего ареста было нанесение ущерба репутации и уничтожение моего политического будущего — вы уже идете по пути Саакашвили и возвращаете методы правления «Национального движения» — совершаете зло, будьте осторожны», — пишет Гарибашвили.





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