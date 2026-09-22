Махашвили: Визит в Брюссель внесет свой вклад в возвращение грузино-европейских отношений в полноценную структуру

22.09.2026 16:26





»Визит в Брюссель будет способствовать возвращению отношений между Грузией и Евросоюзом в полноценные рамки», — заявил председатель комитета по интеграции с Европой Леван Махашвили.



По словам Махашвили, во время визита особое внимание будет уделено отношениям с Брюсселем.



«Это особенный визит. Это своего рода начало пути, процесса таяния льда, который называется восстановлением полноценных отношений с Евросоюзом. Общество знает, что вместе с моими коллегами мы неоднократно совершали визиты, в том числе в Бельгию, однако на этот раз двусторонний визит состоится на самом высоком уровне.



Помимо двусторонних отношений, которые связывают нас с Бельгией и Люксембургом, особое внимание будет уделено отношениям с Брюсселем, поскольку во многом эти отношения определяются также отношениями между Грузией и Евросоюзом. Мы поговорим о проблемах, которые затормозили и ухудшили отношения между Грузией и Брюсселем.



Мы смотрим вперед, в сторону Бельгии и Люксембурга. Восстановление отношений имеет особое значение. Мы не должны закрывать друг перед другом двери и должны говорить о том, какие шаги можно предпринять для восстановления этих отношений. Этот визит будет способствовать возвращению отношений между Грузией и Евросоюзом в полноценные рамки», — заявил Леван Махашвили.



Для справки: председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с делегацией находится в Брюсселе, столице Королевства Бельгия. В состав делегации, которую возглавляет председатель парламента, входят председатель комитета по внешним отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе, председатель комитета по интеграции с Европой Леван Махашвили и председатель процедурного комитета парламента Давид Матикашвили.





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