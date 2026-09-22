В детских садах введён временный протокол управления рисками, основанный на рекомендациях эпидемиологов

22.09.2026 21:06





После выявления случаев норовируса в детских садах Тбилиси введён временный протокол управления рисками, основанный на рекомендациях эпидемиологов. Об этом сообщает Агентство управления детскими садами Тбилиси.



Сообщается, что Агентство управления детскими садами Тбилиси перешло на чрезвычайный режим работы.



«Во всех детских садах были проведены дезинфекционные работы. Одновременно усилен санитарно-гигиенический режим и контроль за его соблюдением. Проводится очистка поверхностей и дезинфекция помещений каждые два часа, а также дезинфекция территории в конце каждого воспитательного дня.



Кроме того, внесены определённые изменения как в рацион питания, так и в использование инвентаря, предназначенного для учебно-воспитательного процесса.



Напоминаем, что это временная мера. После её завершения дети вернутся к обычному воспитательному процессу», — говорится в сообщении Агентства управления детскими садами Тбилиси.







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