Азербайджан не признаёт так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии

22.09.2026 21:23





Азербайджан не признаёт проведение так называемых президентских выборов в оккупированном Цхинвальском регионе Грузии.



Заявление об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.



«Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики в очередной раз подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признаёт так называемые «президентские выборы», проведённые в Цхинвальском регионе Грузии, а также их результаты», — говорится в заявлении.







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