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Азербайджан не признаёт так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии


22.09.2026   21:23


Азербайджан не признаёт проведение так называемых президентских выборов в оккупированном Цхинвальском регионе Грузии.

Заявление об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.

«Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики в очередной раз подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признаёт так называемые «президентские выборы», проведённые в Цхинвальском регионе Грузии, а также их результаты», — говорится в заявлении.


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