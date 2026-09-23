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Ника Гварамия: Оккупация Конституционного суда завершена


23.09.2026   13:01


Оккупация Конституционного суда завершена - с сегодняшнего дня все девять из девяти судей зондеры, - об этом лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия пишет в социальной сети, комментируя назначение Серго Метопишвили судьёй Конституционного суда.

«Оккупация Конституционного суда завершена. Сегодня Верховный суд заполнил последнюю вакансию и назначил судьёй одного из самых одиозных зондеров клана - Серго Метопишвили. Поверьте, даже в этом клане будет трудно найти кого-то хуже.

С сегодняшнего дня все девять из девяти судей зондеры. Даже иного мнения больше не напишут. Почему «коцы» добавляли в иск об упразднении партий по одной партии, теперь ведь понятно? Они растягивали сроки рассмотрения до того момента, пока в составе не осталось бы даже судьи, способного написать иное мнение, и при удовлетворении этого на 1000% антиконституционного абсурда были бы исключены обстоятельства, которые могли бы создать хоть малейший дискомфорт для судей-зондеров. Видимо, для «коцев» единогласно принятое решение это всё-таки другое», - пишет Гварамия в социальной сети.


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