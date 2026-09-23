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Папуашвили отправился с официальным визитом в Люксембург


23.09.2026   13:08


Председатель парламента Шалва Папуашвили отправился с официальным визитом в Люксембург. Об этом сообщает пресс-служба парламента Грузии.

По информации пресс-службы, в рамках визита запланированы встречи председателя парламента Грузии со спикером Палаты депутатов Великого герцогства Люксембург в формате один на один и в расширенном составе.

В состав делегации, которую возглавляет председатель парламента, входят: председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе; председатель комитета по интеграции с Европой Леван Махашвили и председатель комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили.

Шалва Папуашвили прибудет в Люксембург из Бельгии, которую посетил вчера.


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