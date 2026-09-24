Замглавы МИД принял участие в мероприятии высокого уровня, организованном по инициативе Госдепартамента США

24.09.2026 20:06





Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия принял участие в мероприятии высокого уровня — «Процветание через мир: инвестиции в Транскаспийский торговый маршрут и инициативу TRIPP», организованном по инициативе Государственного департамента США в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.



По информации внешнеполитического ведомства, выступая с речью на мероприятии, Лаша Дарсалия рассказал о важности развития Транскаспийского торгового маршрута и подчеркнул роль Грузии в укреплении транспортных и логистических связей между Европой и Азией.



В этом контексте замминистра отметил, что Грузия приветствует мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, который является важным шагом на пути к обеспечению устойчивого мира и региональной стабильности на Южном Кавказе. По его словам, мир и укрепление связности в регионе создают новые возможности для экономического развития и сотрудничества.



Лаша Дарсалия также затронул значение «Срединного коридора» и инициативы TRIPP, отметив, что их развитие будет способствовать укреплению региональных связей, расширению торговых и транзитных возможностей, а также привлечению новых инвестиций.



В своем выступлении заместитель министра акцентировал внимание на инфраструктурных проектах, реализуемых Грузией в рамках развития «Срединного коридора». В этом контексте он подчеркнул важность глубоководного порта Анаклия, который еще больше укрепит морские транспортные связи Грузии и будет содействовать развитию возможностей «Срединного коридора».



Лаша Дарсалия отметил, что Грузия готова в сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки, а также региональными и международными партнерами вносить свой вклад в укрепление региональной связности и создание новых экономических возможностей.



В панельной дискуссии также приняли участие министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Брендан Генрихан, специальный представитель по миротворческим миссиям Стив Уиткофф и представители стран Центральной Азии. Модератором сессии выступил старший советник Ариэ Лайтстоун.





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