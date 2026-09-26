Минобразования: Учебный процесс в Тбилисской публичной школе №21 будет возобновлен с 28 сентября

26.09.2026 21:59





В Тбилисской публичной школе №21 учебный процесс возобновится с 28 сентября — Соответствующее решение принято после рассмотрения вопроса в межведомственном формате, консультаций с экспертами и с учётом участия школьного сообщества, - об этом сообщает Министерство образования.



По информации ведомства, на основании дополнительных разъяснений, полученных от Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, уточнены мероприятия, которые на данном этапе необходимо провести в здании школы.



«В соответствии с рекомендациями экспертов предусмотрена очистка стен фасада от повреждённых участков штукатурки и оштукатуривание оголённых мест. Также трещины, имеющиеся в подвальном помещении, будут заполнены высокопрочным песчано-цементным или полимерцементным раствором. В период эксплуатации будет продолжено постоянное наблюдение за состоянием здания.



Указанные работы подрядная компания выполнит под строгим техническим надзором и мониторингом со стороны специалистов соответствующей компетенции Фонда муниципального развития. Вместе с тем специалисты Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули будут осуществлять непрерывный индивидуальный экспертный контроль за ходом работ и качеством их выполнения. В ходе проведения работ будут обеспечены все необходимые мероприятия для безопасности учащихся и персонала школы.



В рамках дополнительных мер безопасности Служба мандатуры Министерства образования и науки Грузии дополнительно выделит персонал для школы.



Вместе с тем Министерство образования продолжает поиск соответствующего альтернативного помещения, чтобы стало возможным планирование и проведение в дальнейшем масштабных работ в здании школы.



Как текущие работы, так и состояние здания и безопасность учебной среды будут находиться под постоянным контролем соответствующих ведомств. В случае необходимости дополнительные мероприятия будут оперативно осуществлены», — говорится в информации.





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