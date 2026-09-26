Кобахидзе прокомментировал внесение Саакашвили «Международной прозрачностью» в список политзаключенных

26.09.2026 22:13





Был определённый период, когда «Международная прозрачность — Грузия» старалась открыто не выражать свою политическую предвзятость, однако теперь она не стесняется даже этого, — заявил в беседе с журналистами в Левиле премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ответ на заявление «Международной прозрачности — Грузия».



По его словам, в период предыдущей власти растрачивались средства государственного бюджета и даже оплату обучения членов семьи осуществлял бюджет, однако сегодня эта организация пытается придать делу Михаила Саакашвили политический подтекст.



«Был определённый период, когда «Международная прозрачность — Грузия» старалась открыто не выражать свою политическую предвзятость, однако теперь она не стесняется даже этого. Все хорошо знают, о каком деле идёт речь — растрачивались средства государственного бюджета, представьте себе, что бюджет даже оплачивал обучение членов семьи. Я уже не говорю о конкретных предметах роскоши, отдыхе государственных должностных лиц на различных курортах за пределами страны. Представьте, что один такой случай произошёл бы сегодня, какую здоровую негативную реакцию это вызвало бы в обществе. Сегодня эта партийная организация позволяет себе и пытается придать этому делу политический подтекст, что совершенно немыслимо», — заявил премьер.



Напомним, что неправительственная организация «Международная прозрачность — Грузия» заявила, что имя третьего президента Михаила Саакашвили будет включено в составленный организацией список политических заключённых. По информации «Международной прозрачности», в июле 2026 года к ней обратился адвокат Михаила Саакашвили и передал для изучения материалы конкретных дел — так называемого дела о пиджаках, пересечении границы и телекомпании «Имеди».



Согласно заключению «Международной прозрачности — Грузия», приговор, вынесенный третьему президенту Михаилу Саакашвили по так называемому делу о пиджаках, является необоснованным и несправедливым, а производство по рассматриваемым в настоящее время делам против него политически мотивировано. По заявлению неправительственной организации, Михаил Саакашвили соответствует 4 из 5 критериев, определённых для политического заключённого в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы № 1900 (2012). По разъяснению организации, исходя из фундаментальных принципов уголовной ответственности и назначения наказания, приговор Михаилу Саакашвили к 9 годам лишения свободы по так называемому делу о пиджаках является существенно несправедливым и противоречит принципу соразмерности.





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