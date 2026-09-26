В рамках ГА ООН состоялась встреча глав МИД Грузии и Казахстана

26.09.2026 22:43





Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили встретилась с министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди.



В рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, встретилась с министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди.



По сообщению МИД Грузии, стороны обсудили укрепление стратегического партнерства и актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Грузией и Казахстаном.



«В ходе беседы обсуждались вопросы дальнейшего углубления отношений между странами и важность обмена визитами на высоком уровне.



Особое внимание было уделено сотрудничеству Грузии и Казахстана в процессе развития «Среднего коридора» и укреплению торгово-экономических связей между двумя странами.



Мака Бочоришвили выразила соболезнования коллеге в связи с гибелью казахстанских военнослужащих в результате трагедии, произошедшей во время военных учений на Каспийском море», — говорится в заявлении МИД.







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