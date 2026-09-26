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Премьер назвал сектантами проводящих ежедневно акции протеста граждан
26.09.2026 22:08
На протяжении стольких дней они сами видят свою неудачу и всё равно ежедневно собираются то по 20, то по 50, то по 150 человек, примерно таково их количество - Соответственно, эта группа, это объединение действительно приобрело черты секты, — заявил в беседе с журналистами премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
По его словам, когда они собираются без какой-либо цели и знают, что не смогут добиться никакого результата, это является своего рода формой деятельности секты.
«Они видят свою неудачу и всё равно ежедневно собираются то по 20, то по 50, то по 150 человек, соответственно, эта группа действительно приобрела черты секты.
Когда ты ежедневно проводишь ритуалы, без какой-либо цели, знаешь, что не сможешь добиться никакого результата и собираешься в такой форме, не ориентируясь ни на какой результат и без цели, это действительно своего рода форма деятельности секты, другого определения этому быть не может», — отметил премьер.
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