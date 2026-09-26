Купрадзе: Создание арабских анклавов в двух главных крупных городах является преступлением против безопасности и экономики Грузии

26.09.2026 22:18





Представленный в качестве промо-мальчика так называемый премьер-министр Кобахидзе заявил, что проекты, запланированные в Гонио и лесопарке Крцаниси, смогут генерировать 6 миллиардов долларов, однако в итоге им дали название «афера», которая предполагает создание арабских городов - Появление двух арабских анклавов в двух главных крупных городах — Батуми и Тбилиси — является преступлением против безопасности и экономики Грузии, — заявил генеральный секретарь «Лело — Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе.



По словам Купрадзе, «Сильная Грузия — Лело» продолжит борьбу до тех пор, пока соглашение по проекту и его условия не станут публичными для общества.



«Мы сейчас находимся в самом центре уникальной территории Гонио, где год назад Бидзина Иванишвили и антигрузинская «Мечта» объявили, что передадут эту уникальную грузинскую территорию в Гонио и лесопарк Крцаниси — 590 гектаров в Крцаниси и 260 гектаров в Гонио — арабской компании. Представленный в качестве промо-мальчика так называемый премьер-министр Кобахидзе заявил, что будет привлечено 6 миллиардов инвестиций, этот проект сможет генерировать 6 миллиардов долларов. В итоге этот проект назвали и стали называть аферой, которая предполагает создание арабских городков.



В том числе представитель, руководитель и директор этой арабской компании заявил, что стоимость квадратного метра в этой компании составит от 5000 до 12 000 долларов. Ни один среднестатистический гражданин Грузии не сможет приобрести никакую недвижимость ни в Гонио, ни в арабских городах, ни в лесопарке Крцаниси. Это означает, что подавляющая часть этой территории будет освоена гражданами иностранных государств.



В то время как пропаганда и деятельность антигрузинской, негрузинской «Мечты» создали в Грузии демографический кризис, Грузия пустеет от граждан Грузии, сюда приезжают граждане иностранных государств. Особый кризис наблюдается в Батуми из-за переселения граждан России. Меняется соотношение между грузинами и гражданами иностранных государств вообще в Грузии.



В условиях этого кризиса появление двух арабских анклавов в двух главных крупных городах — Батуми и Тбилиси, в лесопарке Крцаниси и Гонио — является преступлением против безопасности и экономики Грузии, потому что это не экономическое развитие.



В то время как государство вкладывает имеющее уникальное значение для грузинского государства имущество с очень высокой экономической стоимостью без получения какой-либо реальной прибыли в проекты, которые представляются как инвестиционные и необоснованны, проект, который не сработал в том числе в Венгрии, не сработал в различных странах из-за коррупционных рисков и отсутствия перспектив, — это коррупционный проект. Об этом ещё раз свидетельствует тот факт, что антигрузинская «Мечта» засекретила соглашение, касающееся строительства арабских анклавов как в Гонио, так и в лесопарке Крцаниси.



Если антигрузинской «Мечте» нечего скрывать, почему она засекречивает соглашение, в котором, предположительно, содержатся настолько тяжёлые для исполнения государством условия, что они полностью исключают возможность адекватного, национального, грузинского решения вообще в этой сделке?



Нельзя настолько безответственно распоряжаться огромными территориями, которые, напротив, должны быть главным интересом с точки зрения границы, экономики, демографии и национальной безопасности.



Мы, «Сильная Грузия — Лело», продолжим борьбу, пока не добьёмся публикации этого соглашения и обнародования и предоставления гражданам Грузии условий, которые, мы уверены, являются антинародными, антигосударственными и подстроены только под одного человека — Бидзину Иванишвили и его негрузинскую «Мечту»», — заявил Ираклий Купрадзе.





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