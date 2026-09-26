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Кобахидзе: Оппозиция по всей своей сути действительно стала походить на мертвую рыбу


26.09.2026   22:02


Единственное интересное в заявлении Пааты Бурчуладзе — Именно этот пассаж: оппозиция действительно во всей своей сути, во всём своём нынешнем проявлении напоминает мёртвую рыбу, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам, оценивая письмо осуждённого по делу 4 октября Пааты Бурчуладзе.

По его словам, у оппозиции нет ресурсов ни для уличных акций, ни для участия в выборах.

«Единственное интересное в заявлении Пааты Бурчуладзе — именно этот пассаж: оппозиция действительно по всей своей сути, во всём своём нынешнем проявлении напоминает мёртвую рыбу. У них нет никаких ресурсов ни для улицы, ни для выборов. То они говорят о выборах, то об улице, на самом деле и там, и там они терпят неудачу. Конечно, так будет продолжаться по одной простой причине: у них нет принципов, они не любят страну, и именно поэтому они не достигают и не достигнут никакого успеха», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Напомним, что певец Паата Бурчуладзе, осуждённый по делу 4 октября, направил из тюрьмы письмо, в котором говорится, что 4 октября они провели «перевыборы» «Мечты», а проведение выборов должны обеспечить политики.

В своём письме Бурчуладзе упоминает ряд оппозиционных политиков и отмечает, что «только мёртвая рыба плывет по течению».

«Я получаю письма и благодарен тем политикам, которые пишут мне, что изменили своё мнение и теперь видят и положительно оценивают решение собрания и уверены, что со временем оно будет цениться ещё больше и уже вошло в историю Грузии. А тем оппозиционным политикам, которые и сегодня критикуют 4 октября, желаю, чтобы вместо бесконечных разговоров и выражения мнений они предложили нам лучший план действий, и мы, граждане Грузии, последуем за ними. Но пусть они не забывают одного: только мёртвая рыба плывет по течению», — пишет Бурчуладзе.


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