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Каладзе: Вилли Саньол навсегда останется неотъемлемой частью нашей футбольной истории
26.09.2026 22:41
«Хочу поблагодарить человека, который пришел в грузинский футбол со своей историей и успехами и оставил свой след в национальной сборной Грузии», – написал мэр Тбилиси Каха Каладзе в социальной сети.
Как пишет Каха Каладзе, 2021 год, когда Вилли Саньол пришел на пост главного тренера, был сложным периодом для нашей сборной.
«Он сделал нечто очень важное, помимо руководства командой – он вернул нашим ребятам веру, боевой дух и вселил в них уверенность, что все мечты могут воплотиться.
Конечно, день, когда Грузия впервые завоевала право играть в финальной стадии чемпионата Европы, навсегда останется связанным с Вилли Саньолом. Затем была незабываемая победа над Португалией и исторический выход в 1/16 финала. Сегодня весь мир знает о футбольной сборной Грузии, и вклад Саньола в этом велик.
Спасибо, Вилли, за те незабываемые матчи, когда вся страна была едина в поддержке грузинской команды.
Грузия не забывает людей, которые оставили свой след в истории успехов нашей страны.
Вилли Саньол и его тренерский штаб навсегда останутся неотъемлемой частью истории нашего города, страны и футбола. Спасибо!» – написал Каха Каладзе.
Напомним, Вилли Саньол покинул сборную Грузии, а команду возглавит Рамаз Сванадзе.
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