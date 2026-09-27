Франция еще раз подтверждает непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии

27.09.2026 11:45





В связи с 33-й годовщиной падения Сухуми посольство Франции в Грузии отдаёт дань памяти жертв конфликта в Абхазии и всех, кто отдал жизнь за свою родину и идею единой Грузии. Об этом говорится в заявлении посольства Франции в Грузии.



«Прошло более тридцати лет, однако эта болезненная глава истории Грузии по-прежнему запечатлена в коллективной памяти и повседневной жизни сотен тысяч вынужденно перемещённых лиц, право на возвращение которых, ежегодно подтверждаемое Генеральной Ассамблеей ООН, до сих пор не реализовано.



В этот день памяти Франция стоит рядом с грузинским народом и вновь подтверждает свою непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ», - говорится в заявлении.





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