Кавелашвили: Мы помним каждого человека, который отдал жизнь за Грузию

27.09.2026 15:30





Президент Грузии Михаил Кавелашвили в день падения Сухуми возложил венок к мемориалу героев, погибших за единство Грузии.



По информации администрации президента Грузии, вместе с президентом у мемориала находились премьер-министр, председатель парламента, мэр Тбилиси, представители исполнительной и законодательной власти, а также члены семей погибших в войне.



Михаил Кавелашвили почтил память людей, отдавших свои жизни в борьбе за единство и свободу Грузии.



«Мы помним каждого человека, который отдал жизнь за Грузию. Перед их памятью мы обязаны беречь мир и не терять веру в то, что наша страна обязательно воссоединится», - заявил Михаил Кавелашвили.



По словам президента Грузии, память об этом дне возлагает на страну ответственность продолжать движение к воссоединению Грузии посредством мирной и последовательной государственной политики, сохранять мир и укреплять государство.





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