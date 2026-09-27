Папуашвили: Мы ни на кого не нападаем, уже 14 лет сохраняем мир, наша критика всегда является ответом на нападки

27.09.2026 15:36





Мы и грузинский народ оставляем за собой право быть критичными к любому государству и политике, когда дело касается национальных интересов Грузии, - об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая представителям СМИ на вопрос об отношениях с западными партнёрами.



По словам Папуашвили, если кто-то хочет заставить власти Грузии и грузинский народ молчать, чтобы находиться в комфортной «капсуле» и быть защищённым от критики, то для этого есть только один путь, не нападать на грузинский народ.



По заявлению председателя парламента, критика со стороны правящей команды всегда является ответом на нападки.



«Мы ни на кого не нападаем. Уже 14 лет мы сохраняем мир. Во-первых, мы ни на кого не нападаем. Во-вторых, наша критика всегда является ответом на нападки против Грузии и грузинского народа. И, в-третьих, мы и грузинский народ оставляем за собой право быть критичными к любому государству и политике, когда речь идёт о национальных интересах Грузии. Никто не сможет лишить нас этого права, так что, если кто-то хочет, чтобы власти Грузии и грузинский народ молчали, чтобы находиться в комфортной капсуле и был защищённым от критики, то, конечно, для этого есть только один способ, не нападать на грузинский народ», - заявил Папуашвили.



Что касается отношений с США, Папуашвили считает главным показателем полноценного восстановления партнёрства с Вашингтоном новое стратегическое соглашение, однако председатель парламента заявляет, что его команда довольна динамикой развития отношений с Соединёнными Штатами.



«Что касается отношений с США, думаю, динамика последних месяцев показывает, что эти отношения идут по пути перезагрузки. Мы довольны динамикой, которая существует, развивается между нашими двумя странами. В частности, тем, что назначен исполняющий обязанности посла, который очень позитивно настроен по отношению к нашей стране и настроен на сотрудничество. Также есть коммуникация между внешнеполитическими ведомствами. В частности, и то, что в Грузии началась реализация проекта „Trump Tower“, что, среди прочего, свидетельствует о персональном доверии Трампа к стабильному развитию Грузии. Так что, всё это показывает, что динамика в этих отношениях является правильной.



С другой стороны, мы заявили, что является для нас мерилом. Когда мы сможем сказать, что эти отношения полностью соответствуют нашим представлениям. Мы заявили, что установление нового стратегического партнёрства является тем критерием, по которому мы скажем, что довольны уровнем отношений. О готовности с нашей стороны мы заявили. В тот момент, когда администрация США будет готова, со стороны Грузии и грузинского правительства у неё есть очень добросовестный партнёр», - заявил председатель парламента.





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