OIPA выразила обеспокоенность ситуацией с бездомными животными в Грузии
22.04.2026 15:12
Международная организация по защите животных (OIPA — Organizzazione Internazionale Protezione Animali) выразила обеспокоенность ситуацией с бездомными животными в Грузии.
OIPA — это международная конфедерация неправительственных организаций, основанная в 1981 году в Милане (Италия). Она занимается защитой прав животных и борьбой с жестоким обращением с ними по всему миру.
По информации Netgazeti, организация направила официальное письмо властям Грузии и дипломатическим представительствам, в котором требует большей прозрачности и разъяснений по текущей практике обращения с бездомными животными
По данным OIPA, на основе отчётов и задокументированных фактов выявлен ряд проблем:
▪️ животных, забранных на стерилизацию, не возвращают в их привычную среду
▪️ уже стерилизованных собак повторно отлавливают
▪️ животных перемещают в неподходящие для них места
▪️ отсутствует информация о местонахождении многих животных
В своём обращении организация требует от соответствующих органов:
▪️ возвращать животных после стерилизации в их прежнюю среду обитания
▪️ избегать необоснованного повторного отлова уже стерилизованных животных
▪️ сделать информацию о местонахождении животных открытой и прозрачной
