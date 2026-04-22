OIPA выразила обеспокоенность ситуацией с бездомными животными в Грузии

22.04.2026 15:12





Международная организация по защите животных (OIPA — Organizzazione Internazionale Protezione Animali) выразила обеспокоенность ситуацией с бездомными животными в Грузии.



OIPA — это международная конфедерация неправительственных организаций, основанная в 1981 году в Милане (Италия). Она занимается защитой прав животных и борьбой с жестоким обращением с ними по всему миру.



По информации Netgazeti, организация направила официальное письмо властям Грузии и дипломатическим представительствам, в котором требует большей прозрачности и разъяснений по текущей практике обращения с бездомными животными



По данным OIPA, на основе отчётов и задокументированных фактов выявлен ряд проблем:



▪️ животных, забранных на стерилизацию, не возвращают в их привычную среду

▪️ уже стерилизованных собак повторно отлавливают

▪️ животных перемещают в неподходящие для них места

▪️ отсутствует информация о местонахождении многих животных



В своём обращении организация требует от соответствующих органов:



▪️ возвращать животных после стерилизации в их прежнюю среду обитания

▪️ избегать необоснованного повторного отлова уже стерилизованных животных

▪️ сделать информацию о местонахождении животных открытой и прозрачной





