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Иванэ Чхеидзе: Распространяется вирус, вызывающий высокую температуры, сыпь и учащенную работу кишечника
19.08.2026 14:06
Медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили, профессор Иванэ Чхаидзе заявляет, что сейчас в стране циркулирует вирус, который наряду с повышенной температурой вызывает сыпь или учащённую работу кишечника.
По его словам, случаи пневмонии стали относительно более редкими.
«Причиной обращений в клиники сейчас являются заболевания, сопровождающиеся повышенной температурой, сыпью и вирусной диареей, которая содержит большое количество воды.
Относительно уменьшилось количество случаев пневмонии, бронхиолита, приступообразного кашля и заболеваний, сопровождающихся учащённым дыханием. Таких случаев также должно быть единичное количество. Количество обращений с симптомами заболеваний дыхательной системы резко снизилось. Сейчас не наблюдается пик активности вирусов, поражающих дыхательную систему, сейчас больше распространён вирус, который наряду с повышенной температурой может вызывать сыпь или учащённую работу кишечника», — отметил Чхаидзе в «Медиaцентре Мтавари».
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