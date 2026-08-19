Иванэ Чхеидзе: Распространяется вирус, вызывающий высокую температуры, сыпь и учащенную работу кишечника

19.08.2026 14:06





Медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили, профессор Иванэ Чхаидзе заявляет, что сейчас в стране циркулирует вирус, который наряду с повышенной температурой вызывает сыпь или учащённую работу кишечника.



По его словам, случаи пневмонии стали относительно более редкими.



«Причиной обращений в клиники сейчас являются заболевания, сопровождающиеся повышенной температурой, сыпью и вирусной диареей, которая содержит большое количество воды.



Относительно уменьшилось количество случаев пневмонии, бронхиолита, приступообразного кашля и заболеваний, сопровождающихся учащённым дыханием. Таких случаев также должно быть единичное количество. Количество обращений с симптомами заболеваний дыхательной системы резко снизилось. Сейчас не наблюдается пик активности вирусов, поражающих дыхательную систему, сейчас больше распространён вирус, который наряду с повышенной температурой может вызывать сыпь или учащённую работу кишечника», — отметил Чхаидзе в «Медиaцентре Мтавари».





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