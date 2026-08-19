В ходе работ на проспекте Руставели обнаружена кирпичная кладка XIX века

19.08.2026 17:20





Организация «Движение за культурное наследие» распространила заявление, в котором сообщается, что во время работ на проспекте Руставели, на отрезке между станцией метро «Площадь Свободы» и Национальным музеем Грузии, была обнаружена кирпичная кладка — предположительно, коллекторная система старого района Гаретубани (пиговор/окраина города) XIX века.



Кроме того, в движении отмечают, что было найдено множество керамических сосудов, предположительно относящихся к X–XI векам.



«Мы хотим отреагировать на процесс работ, проходящих на проспекте Руставели. Как уже известно, 23 июля началась реабилитация главного проспекта столицы (подрядчик — компания Smart Solutions).



В ходе работ на участке между станцией метро «Площадь Свободы» и Национальным музеем Грузии была обнаружена кирпичная кладка — предположительно, коллекторная система старого «Гаретубани» XIX века, а также, по имеющейся у нас информации, множество керамических сосудов, предположительно X–XI веков. На данном участке работы уже приостановлены, однако до сих пор неизвестно, планируется ли исследование выявленных слоев и какая судьба их ожидает в дальнейшем.



Также по сей день неизвестно имя специалиста или группы специалистов (в случае их наличия), которые в соответствии с законом должны осуществлять археологический надзор за реабилитационными работами.



«Движение за культурное наследие» приветствует все проекты, направленные на улучшение облика столицы, однако в то же время крайне важно, чтобы в процессе работ соблюдался закон «О культурном наследии» (глава III, статья 10).



«Движение за культурное наследие» обращается к Министерству культуры, Национальному агентству по охране культурного наследия Грузии и мэрии столицы с призывом начать консультации, чтобы в установленные законом сроки изучить выявленные на проспекте Руставели археологические слои и артефакты, а также обеспечить должную координацию археологического надзора в ходе реализации проекта», — говорится в заявлении организации.



Между тем, мэрия Тбилиси уже заявила,что после выявления археологических слоев и артефактов соответствующие данные были переданы в Национальное агентство по охране культурного наследия. Теперь работы будут осуществляться в строгом соответствии с выданными им рекомендациями.



«При обнаружении археологических слоев и артефактов в ходе завершенных или текущих инфраструктурных проектов в столице мэрия Тбилиси тесно сотрудничает с Национальным агентством по охране культурного наследия и принимает дальнейшие решения именно на основании его рекомендаций.



Естественно, информация об артефактах, обнаруженных в процессе реабилитации проспекта Руставели, также была незамедлительно передана Национальному агентству по охране культурного наследия. На основании уведомления профильные специалисты агентства отреагировали мгновенно — осмотрели найденные объекты на месте и выдали надлежащие рекомендации. Работы на указанном участке будут вестись строго в соответствии с выданными рекомендациями», — говорится в сообщении.



Источник: SOVA

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