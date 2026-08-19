В Тбилиси ведется реконструкция Дома бракосочетания на улице Бараташвили

19.08.2026 17:32





Реконструкция началась 8 июля. Работы проводит AbsolutPlus по заказу Фонда развития Тбилиси



Здание было признано аварийным, ему присвоена III категория.



По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, часть здания демонтируют (как видно на фото, это уже произошло), после чего восстановят в идентичном виде, но с соблюдением современных международных стандартов безопасности.

Рендер ТУТ



Стоимость работ составляет 1 074 573 лари ($409 379).



Завершить реконструкцию планируют в течение 14 месяцев, т.е. к началу сентября 2027 года.



Исторический Дом бракосочетания у «Конки» (ул. Бараташвили, 21 / Чахрухадзе, 28) был построен в конце XIX века как традиционный тбилисский жилой дом с кирпичным фасадом и резными деревянными балконами.



В 1978–1981 годах в рамках первой масштабной программы реконструкции Старого Тбилиси под руководством архитектора Шоты Кавлашвили здание расселили, укрепили железобетонным каркасом и перепрофилировали в городской ЗАГС, органично встроив его в ансамбль восстановленной крепостной стены.



Косметическое обновление и укрепление фундамента здания проводились уже в 2000-х и 2010-х годах.





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