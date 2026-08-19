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Археологическая экспедиция в Рустави обнаружила монету периода правления Георгия III — отца царицы Тамары


19.08.2026   21:03


Археологическая экспедиция в Рустави обнаружила в зале средневекового дворца Рустави монету периода правления Георгия III, отца царицы Тамары.

Об этом в социальных сетях сообщает мэр Рустави Нино Лацабидзе.

«У нас есть ещё одна находка, подтверждающая богатую историю города Рустави.

Наша археологическая экспедиция обнаружила в IV зале средневекового дворца Рустави монету периода правления Георгия III, отца царицы Тамары.

Монета является уникальным образцом грузинской нумизматики XII века.

Экспедиция продолжается, и мы активно работаем над проектом консервации и реставрации исторической крепости и дворца Рустави», — пишет Нино Лацабидзе.


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