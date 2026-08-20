Сакартвело выиграла у Ливана и готовится к матчам с Израилем, Монтенегро и Португалией

20.08.2026 10:56





Национальная баскетбольная сборная Сакартвело на Евробаскете 2025 сотворила сенсацию и впервые в своей истории попала в число 8 лучших команд Европы. Сейчас наша сборная борется за то, чтобы попасть на ЧМ 2027, который состоится в конце августа-первой половине сентября будущего года в Катаре.



В конце августа 2026 года национальная команда Сакартвело проведет первые две встречи последнего раунда квалификационного этапа (кэ) ЧМ 2027: 28 августа в Тбилиси сыграет матч с Монтенегро, а 31 августа проведет выездной матч с Португалией. 26 ноября наша сборная в гостях встретится с Грецией, а 29 ноября -дома с Португалией, 26 февраля 2027 года проведет выездной матч с Монтенегро, а 1 марта в Тбилиси с Грецией. Сейчас трудно сказать, сколько матчей должна выиграть (4 или 5 из 6 встреч, а может и все 6 ) команда Сакартвело для того, чтобы попасть на ЧМ 2027, ведь во втором раунде кэ ЧМ учитывается и то, сколько побед одержала та или иная сборная в первом раунде кэ ЧМ.



В первом раунде кэ ЧМ 2027 ( ноябрь 2025-июль 2026 года) Сакартвело два раза выиграла у Дании, один раз у Испании и трижды проиграла- две встречи Украине и одну Испании. Этого было достаточно, чтобы выйти во второй раунд.



С 13 августа сборная Сакартвело под руководством главного тренера Александера Джикича готовится к предстоящим в конце августа матчам, процесс подготовки проходит в Тбилиси.



Сандро Мамукелашвили



В подготовке сборной Сакартвело участвуют 15 баскетболистов, из которых на матчи 28 и 31 августа будут выбраны 12 игроков. Среди этих 15 игроков есть и один из лучших игроков сборной нашей страны Сандро Мамукелашвили, который в начале июля подписал 4-летний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»-одним из самых титулованных клубов НБА. Минувший сезон Сандро выступал за «Торонто Рапторс».



В беседе с журналистами в Тбилиси Сандро сказал:» Для меня большая честь выступать за такой именитый клуб как «Лос-Анджелес Лейкерс». Сейчас же все мои мысли направлены на успешную игру в сборной Сакартвело, нам предстоят важные матчи с Монтенегро и Португалией, для нас важно будет одержать победы в этих матчах».



Виктор Саникидзе



В свою очередь президент Федерации баскетбола Сакартвело Виктор Саникидзе (в 2004-2015 гг. он был одним из лучших баскетболистов сборной страны ) сказал журналистам в Тбилиси:» В 2023 году сборная Сакартвело впервые выступила на ЧМ, сейчас наша команда имеет шансы второй раз подряд выйти в ЧМ. У болельщиков нашей сборной большие ожидания на успех в предстоящих в конце августа матчах, а также в играх, которые предстоят нам в ноябре 2026 и феврале 2027 года. Предстоят сложные матчи, но Сакартвело имеет шансы второй раз попасть на ЧМ и будет бороться за это».



Поклонники Сакартвело также особо надеются на то, что в предстоящих матчах кэ ЧМ вновь отлично покажут себя капитан сборной Торнике Шенгелия ( в минувшем сезоне играл за «Барселону», в начале августа он оформил контракт с клубом «Дубай», выступающий в Евролиге) и Маркус Рид( в последние годы играл за «Трабзонспор», с августа 2026 года-за турецкий клуб «Бахчешехир «).



Победа над Ливаном



В рамках подготовки к этим матчам наша сборная 19 августа вечером провела в Тбилиси закрытую (без зрителей и без прессы) товарищескую встречу с национальной командой Ливаном, которая в 2023 году выступала на ЧМ и заняла там 23-ое место. Такие закрытые встречи наша сборная и национальные команды других стран обычно проводят в канун официальных матчей для того, чтобы без посторонних глаз (без зрителей, журналистов и специалистов) посмотреть в деле всех игроков команд. Игра завершилась победой Сакартвело со счетом 93:74. В этом матче А. Джикич дал возможность отдохнуть Торнике Шенгелия и Сандро Мамукелашвили, они сыграют в матчах 23 , 28 и 31 августа. В игре с Ливаном главный тренер нашей сборной решил увидеть в деле не только остальных опытных игроков, но и тех баскетболистов сборной Сакартвело, которым обычно дается мало времени быть на площадке во время официальных встреч или вообще сидят на скамейке запасных. В матче с Ливаном наиболее результативными были Александр Певадзе и Маркус Рид( по 13 очков каждый), 11 очков принес команде Георгий Корсантия( его родители родом из Гальского района, до 1992 года они жили в Гульрипшском районе, после войны 1992-1993 годов между РФ и Сакартвело -в городе Поти, где родился и вырос Георгий), по 10 очков набрали Дуда Санадзе, Георгий Турдзиладзе и Бека Бурджанадзе.



Матч прошел в Тбилиси,во Дворце спорта имени легендарных баскетболистов 20-го века Нодара Джорджикия (1921-2008) и Отара Коркия (1923-2005), введенном в строй в 2022 году и вмещающем около 10 тысяч зрителей. На этой же арене сборная Сакартвело 23 августа проведет еще одну товарищескую встречу- на этот раз со сборной Израиля, игра состоится в присутствии зрителей и прессы, матч начнется в 19.15 . Там же 28 августа пройдет матч нашей сборной с Монтенегро, на этой встрече в вышеназванном Дворце спорта ожидается аншлаг.



Сборная Сакартвело один раз уже выступала на ЧМ -это было в 2023 году. Тогда национальная команда вошла в число 16 лучших сборных Планеты, главным тренером нашей сборной тогда был греческий специалист Илиас Зурос, он работал на этом посту с 2016 по 2023 год.



С начала 2024 года по сегодняшний день главным тренером сборной Сакартвело является известный в баскетбольном мире сербский специалист Александер Джикич, под его руководством наша команда в 2025 году попала в число 8 лучших команд Евробаскета.





Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Сакартвело







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