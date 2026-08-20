В Боржоми открылся Международный фестиваль имени Лианы Исакадзе «Ночные серенады 2026»

20.08.2026 17:38





При поддержке министерства культуры Грузии, юридического лица публичного права «Креативная Грузия», министерства культуры Аджарской Автономной Республики, мэрии Боржоми, мэрии Тбилиси и мэрии Батуми, в отеле «Боржоми-Ликани» традиционно открылся Международный фестиваль имени Лианы Исакадзе «Ночные серенады 2026».



По словам организаторов фестиваля, программа этого года особенно разнообразна по жанрам – семь выдающихся концертов посвящены 80-летию со дня рождения легендарной грузинской скрипачки Лианы Исакадзе. В фестивале примут участие всемирно известные грузинские и зарубежные музыканты, а также молодые талантливые исполнители.



21, 23 и 25 августа концертные вечера фестиваля пройдут в Драматическом театре в Батуми.





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