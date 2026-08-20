Киноцентр Грузии: мы не блокировали фильм «Слезоточивый газ» на фестивале в Локарно

20.08.2026 19:22





Национальный киноцентр Грузии ответил на заявление режиссера Уты Берии о попытке заблокировать показ фильма «Слезоточивый газ» на Международном кинофестивале в Локарно.



В Киноцентре подтвердили, что действительно не давали согласия на публичный показ картины, однако подчеркнули, что любой международный кинофестиваль формирует свою программу самостоятельно, и повлиять на этот процесс невозможно.



По информации ведомства, фильм «Слезоточивый газ» был профинансирован Национальным киноцентром, и на его производство продюсерская компания получила из государственного бюджета 279 625 лари (больше 100 тысяч долларов).



«Директор продюсерской компании ООО „1991 Productions“ письмом уведомил Национальный киноцентр о том, что фильм будет показан в секции „Cineasti del Presente“ фестиваля в Локарно. Продюсерская компания запросила официальную позицию Киноцентра относительно показа. Поскольку завершенная версия фильма «Слезоточивый газ» так и не была представлена Национальному киноцентру, в соответствии с установленными процедурами выдать разрешение на публичный показ не представлялось возможным.



Об этом обстоятельстве с соответствующим правовым обоснованием Национальный киноцентр уведомил компанию-производителя 24 июля 2026 года. Кроме того, во избежание возможных недоразумений и/или неверных интерпретаций руководство кинофестиваля в Локарно было проинформировано о причинах, по которым Киноцентр согласно законодательству не мог дать согласие на публичный показ картины», — говорится в заявлении Национального киноцентра.





Как отмечают в ведомстве, показ фильма «Слезоточивый газ» состоялся 12 августа 2026 года, тогда как официальное письмо было направлено продюсерской компании еще 24 июля. Этого времени, по мнению Киноцентра, «было вполне достаточно для того, чтобы продюсерская компания представила готовую картину и с соблюдением надлежащих правовых процедур получила право на публичный показ».



Ранее Ута Берия заявил, что Национальный киноцентр пытался сорвать показ его фильма на фестивале в Локарно. По словам режиссера, половину финансирования, выигранного на конкурсе в 2022 году, Киноцентр так и не выделил в процессе производства, при этом причины задержки не названы до сих пор.



«Ценой сокращения бюджета, вложения личных средств и влезания в долги нам все же удалось завершить работу над фильмом. Однако прямо перед премьерой в Локарно мы получили от Киноцентра письмо с предупреждением: в случае публичного показа картины на нас будет наложен денежный штраф. Позже выяснилось, что они направили письмо и дирекции фестиваля в Локарно с требованием не допустить премьеру. К счастью, руководство фестиваля оставило картину в конкурсной программе, и зрители смогли ее увидеть», — написал Берия в соцсетах.



Фильм «Слезоточивый газ» рассказывает историю любви Элене и Андро, которые знакомятся среди многотысячной толпы демонстрантов. Часть художественных сцен режиссер снимал непосредственно во время реальных акций протеста в Тбилиси.



Картина была представлена в секции Cineasti del Presente в Локарно и удостоилась приза независимого жюри. Получая награду, Ута Берия заявил, что посвящает этот приз узнику совести Мате Девидзе.



Источник: SOVA

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