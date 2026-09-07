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К Ираклию Гарибашвили в руставскую тюрьму вошла адвокат
07.09.2026 16:27
К бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили в 12-е пенитенциарное учреждение в Рустави вошла адвокат Натия Тамазашвили.
Перед тем, как войти в пенитенциарное учреждение, адвокат отметила, что если Ираклий Гарибашвили захочет что-либо сказать, скажет это сам.
«Сейчас я иду к Ираклию, и если он захочет что-либо сказать или предать что-либо огласке для общественности, он обязательно сам об этом скажет», - отметила адвокат.
Для справки, бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в последние недели распространил из тюрьмы в Рустави несколько писем, в которых открыто противостоит действующему премьер-министру Ираклию Кобахидзе, а также одному из лидеров «Грузинской мечты» Мамуке Мдинарадзе. В частности, Гарибашвили говорит о преследовании со стороны Кобахидзе - Мдинарадзе и утверждает, что ведущийся против него правовой процесс безоснователен.
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