|
|
|
Родителей учащихся 21-й публичной школы пригласили на встречу в Минобразования
19.09.2026 20:02
Родителей учащихся 21-й публичной школы Тбилиси пригласили на встречу в Министерство образования.
Как сообщили «IPN» в ведомстве, с ними встретится заместитель министра.
Для информации, у 21-й публичной школы Тбилиси, по причине аварийности которой вчера был приостановлен учебный процесс, состоялась акция родителей. Причиной проведения акции стало сообщение, присланное родителям, в котором говорилось, что, исходя из аварийности здания, с 18 сентября учебный процесс в школе приостанавливается.
Как заявил один из родителей, пока неизвестно, в каком режиме продолжится обучение. Однако, по его словам, директор школы предлагает родителям перейти на дистанционный формат.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна