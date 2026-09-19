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Родителей учащихся 21-й публичной школы пригласили на встречу в Минобразования


19.09.2026   20:02


Родителей учащихся 21-й публичной школы Тбилиси пригласили на встречу в Министерство образования.

Как сообщили «IPN» в ведомстве, с ними встретится заместитель министра.

Для информации, у 21-й публичной школы Тбилиси, по причине аварийности которой вчера был приостановлен учебный процесс, состоялась акция родителей. Причиной проведения акции стало сообщение, присланное родителям, в котором говорилось, что, исходя из аварийности здания, с 18 сентября учебный процесс в школе приостанавливается.

Как заявил один из родителей, пока неизвестно, в каком режиме продолжится обучение. Однако, по его словам, директор школы предлагает родителям перейти на дистанционный формат.


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