В клинику Цицишвили с признаками интоксикации помещены еще 3 ребенка

19.09.2026 20:03





На данном этапе в новой детской клинике имени Цицишвили из-за предполагаемой интоксикации в детских садах проходят лечение 8 детей.



Как заявила медицинский директор клиники Майя Чхиадзе, с жалобами на пищевую интоксикацию в детсадах в клинику поступили ещё 3 ребенка.



По её словам, всего по этой причине в клинику были помещены 17 пациентов, 9 из которых уже выписаны домой.



Для информации, Следственная служба начала расследование по факту интоксикации в детских садах - признаки интоксикации отмечаются у 55 воспитанников и 1 воспитателя из 20 детских садов Тбилиси. Медицинская помощь им была оказана в 6 клиниках. По их же данным, в рамках расследования уже были допрошены законные представители более 50 воспитанников, а также сотрудники медицинских учреждений.



"По имеющейся на данном этапе информации, интоксикация может быть связана с бактериальной инфекцией, источником которой, предположительно, являются продукты питания, употреблённые в детских садах. Какой именно продукт стал причиной интоксикации, будет установлено в результате соответствующей экспертизы. Расследование продолжается. Из всех детских садов, где были зафиксированы случаи интоксикации, будут изъяты имеющие значение для дела предметы, документы и продукты питания", - говорится в информации.





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