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Девять благородных оленей выпустил в Алгетский национальный парк Тбилисский зоопарк
19.09.2026 20:07
Кавказских благородных оленей, рожденных и выращенных в неволе, выпустили в Алгетский национальный парк 17 сентября, сообщила администрация зоопарка.
Это вторая группа животных, отправленная в дикую природу в рамках программы реинтродукции вида — первую партию оленей выпустили в Алгети в прошлом году, и она успешно прижилась.
В зоопарке надеются, что новая группа найдет диких сородичей и останется жить в парке — вдали от браконьеров.
Кавказских благородных оленей разводят на новой территории Тбилисского зоопарка у Тбилисского моря — она устроена по биогеографическому принципу и включает зону «Кавказ».
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