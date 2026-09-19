Девять благородных оленей выпустил в Алгетский национальный парк Тбилисский зоопарк

19.09.2026 20:07





Кавказских благородных оленей, рожденных и выращенных в неволе, выпустили в Алгетский национальный парк 17 сентября, сообщила администрация зоопарка.



Это вторая группа животных, отправленная в дикую природу в рамках программы реинтродукции вида — первую партию оленей выпустили в Алгети в прошлом году, и она успешно прижилась.



В зоопарке надеются, что новая группа найдет диких сородичей и останется жить в парке — вдали от браконьеров.



Кавказских благородных оленей разводят на новой территории Тбилисского зоопарка у Тбилисского моря — она устроена по биогеографическому принципу и включает зону «Кавказ».





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