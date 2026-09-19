Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Девять благородных оленей выпустил в Алгетский национальный парк Тбилисский зоопарк


19.09.2026   20:07


Кавказских благородных оленей, рожденных и выращенных в неволе, выпустили в Алгетский национальный парк 17 сентября, сообщила администрация зоопарка.

Это вторая группа животных, отправленная в дикую природу в рамках программы реинтродукции вида — первую партию оленей выпустили в Алгети в прошлом году, и она успешно прижилась.

В зоопарке надеются, что новая группа найдет диких сородичей и останется жить в парке — вдали от браконьеров.

Кавказских благородных оленей разводят на новой территории Тбилисского зоопарка у Тбилисского моря — она устроена по биогеографическому принципу и включает зону «Кавказ».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна