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Выставку памяти Темура Угулавы откроют в Тбилисском музее фотографии и мультимедиа


19.09.2026   20:10


Выставку в честь Темура Угулавы — основателя Adjara Group — откроют в Тбилисском музее фотографии и мультимедиа 23 сентября.

На ней покажут ранее не публиковавшиеся снимки немецкого фотографа Magnum Photos Томаса Дворжака: с 2011 по 2018 год он снимал, как менялись Rooms Hotel Kazbegi, Rooms Hotel Tbilisi и здание бывшей типографии, где сейчас находится отель Stamba. В экспозицию также войдут фотографии из личного архива Угулавы.

Выставка откроется будет работать до 3 октября.

Темур Угулава основал Adjara Group в 2010 году. Компания престраивала заброшенные советские здания Тбилиси в отели и культурные пространства — так появились Rooms Hotel Tbilisi, Rooms Hotel Kazbegi, Fabrika и Stamba.

До гостиничного бизнеса Угулава был одним из совладельцев букмекерской компании AdjaraBet. Он умер 22 июня 2026 года в возрасте 56 лет после продолжительной болезни — рака легких.


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