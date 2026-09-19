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Грузия заняла 14-е место в мире среди лучших стран для жизни
19.09.2026 20:33
Грузия заняла 14-е место в мире среди лучших стран для жизни — по крайней мере, так считает Global Relocation Index 2026 компании Rumavi.
В рейтинге 192 страны, а оценивают их по 24 показателям — от стоимости жизни, налогов и медицины до безопасности, качества воздуха, интернета и возможностей получить ВНЖ.
Грузия получила 69,3 балла из 100 и оказалась между ОАЭ и Брунеем.
Грузия в этом рейтинге, например, выше:
• Новой Зеландии — 16-е место
• Японии — 17-е
• Армении — 86-е
• Азербайджана — 91-е
• Турции — 97-е
• России — 121-е.
Но особенно хорошо, как выяснилось, жить в Грузии цифровым кочевникам — 4-е место в мире — и пенсионерам — 7-е.
Для семей восторг несколько уменьшается: здесь Грузия уже 39-я.
Первое место заняла Эстония, дальше идут Сингапур, Малайзия, Португалия и Тайвань.
А пять худших стран для жизни в 2026 году Афганистан, Йемен, Южный Судан, Нигерия и Чад.
* Rumavi — частная международная компания, консультирующая по переезду, ВНЖ, налогам и недвижимости, а не ООН или Всемирный банк. Хотя при составлении индекса она использует данные международных организаций и публикует свою методологию.
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