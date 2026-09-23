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Движение на улицах, прилегающих к стадиону «Динамо Арена», будет ограничено 25 и 28 сентября
23.09.2026 13:15
По информации мэрии Тбилиси, в период отборочных матчей Лиги наций УЕФА 2026-2027 годов на улицах, прилегающих к стадиону «Динамо Арена», движение автомобилей будет временно ограничено.
По данным мэрии, 25 сентября с 09:00 дорожное движение будет полностью ограничено на улице Славы Метревели, а с 15:00 будет частично ограничено на улицах Давида Кипиани и Владимира Маяковского в районе стадиона.
Кроме того, 28 сентября с 09:00 движение транспорта будет полностью ограничено на улице Славы Метревели, а с 15:00 - на одном участке проспекта Акакия Церетели, от улицы Славы Метревели до пересечения с улицей Георгия Цабадзе. Движение также будет ограничено на улицах Владимира Маяковского, Давида Кипиани и Георгия Цабадзе.
В период действия ограничений передвижение будет возможно по улицам Тевдоре Мгвдлис, Абастуманской, Михаила Цинамдзгвришвили, проспекту Царицы Тамар, а также улицам Арчила Курдиани, Шоты Яманидзе и Мурмана Лебанидзе.
Что касается общественного транспорта, как поясняет мэрия, автобусы и микроавтобусы будут перенаправлены на улицу Кутаисскую, откуда продолжат движение через мост Вахушти Багратиони, площадь Георгия Саакадзе и проспект Константина Гамсахурдия, а с площади Героев будут следовать по установленным направлениям.
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