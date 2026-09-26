«Грузия всегда будет занимать особое место в моем сердце», — письмо Вилли Саньоля

26.09.2026 20:08





После ухода с поста главного тренера сборной Грузии Вилли Саньоль сделал публичное заявление.



«Дорогая Грузия! Прошло шесть незабываемых лет, полных эмоций, особых моментов и уникальных впечатлений, которые я буду хранить в своем сердце всю оставшуюся жизнь.



Я благодарю эту страну за все, что она для меня сделала. Хочу выразить особую благодарность Федерации футбола и моим игрокам. Вы дали мне возможность испытать эмоции, которых я никогда прежде не чувствовал, и моменты, которые я никогда не забуду.



Однако даже у самой прекрасной истории есть конец. Теперь пришло время попрощаться с уважением, благодарностью и достоинством.



Я оставляю здесь не только коллег и единомышленников, я оставляю здесь людей, с которыми за эти годы у меня сложилась настоящая, глубокая дружба. Дружба, которая, я уверен, будет связывать нас еще много десятилетий.



Грузия всегда будет занимать особое место в моем сердце. От всего сердца желаю вам светлого будущего, потому что вы этого больше всего заслуживаете. Спасибо за эти шесть необыкновенных лет. Прощайте, и я уверен, что мы скоро снова встретимся», — написал Саньоль.



Французский специалист возглавлял сборную Грузии с февраля 2021 года. За это время команда провела 57 матчей. Под руководством Саньоля сборная Грузии добилась исторических успехов. В 2024 году команда впервые вышла в финальную стадию чемпионата Европы, где сумела преодолеть групповой этап и вошла в число 16 лучших команд турнира. Вчера, после поражения со сборной Северной Ирландии, Вилли Саньоль, на фоне массовой критики в его адрес за проигранные последние 6 из 7 игр, подал в отставку.





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