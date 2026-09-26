Тиктокер Зураб Кенчиашвили был задержан по факту оскорбления граждан в соцсетях

26.09.2026 21:58





Правоохранители задержали в административном порядке тиктокера Зураба Кенчиашвили.



Как стало известно «Интерпрессньюс», суд назначил ему административный арест сроком на 20 суд.



По распространённой информации, правоохранители задержали гражданина Зураба Кенчиашвили за оскорбление граждан, в том числе несовершеннолетнего, посредством социальной сети TikTok. Ему вменяется статья 166 Кодекса об административных правонарушениях — мелкое хулиганство.





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