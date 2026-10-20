Мэрия Батуми потратит почти миллион лари на новые схемы движения транспорта и организацию парковок
Власти Батуми планируют выделить 995 тысяч лари на разработку новых схем дорожного движения, улучшение условий для пешеходов и управление парковками.
Для этого объявлены два тендера:
495 тысяч лари — на разработку схем организации дорожного движения и проектирование мультимодальных улиц, учитывающих потребности автомобилистов, общественного транспорта, велосипедистов и пешеходов.
500 тысяч лари — на инвентаризацию парковочных мест и подготовку стратегии управления парковками.
Сроки выполнения работ:
• Первый проект — в течение года после заключения договора.
• Второй проект — в течение четырёх месяцев.
Ранее мэрия Батуми уже неоднократно утверждала проекты и схемы по улучшению дорожного движения и организации парковок. На их разработку также выделялись бюджетные средства.
Однако, как отмечается в публикации, большинство прежних решений не принесли ожидаемых результатов.
Теперь городские власти собираются потратить почти миллион лари на очередные планы по решению транспортных проблем Батуми.
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