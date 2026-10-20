Мэрия Батуми потратит почти миллион лари на новые схемы движения транспорта и организацию парковок

495 тысяч лари — на разработку схем организации дорожного движения и проектирование мультимодальных улиц, учитывающих потребности автомобилистов, общественного транспорта, велосипедистов и пешеходов.

Для этого объявлены два тендера:

Власти Батуми планируют выделить 995 тысяч лари на разработку новых схем дорожного движения, улучшение условий для пешеходов и управление парковками.

500 тысяч лари — на инвентаризацию парковочных мест и подготовку стратегии управления парковками.

Сроки выполнения работ:

• Первый проект — в течение года после заключения договора.

• Второй проект — в течение четырёх месяцев.

Ранее мэрия Батуми уже неоднократно утверждала проекты и схемы по улучшению дорожного движения и организации парковок. На их разработку также выделялись бюджетные средства.

Однако, как отмечается в публикации, большинство прежних решений не принесли ожидаемых результатов.

Теперь городские власти собираются потратить почти миллион лари на очередные планы по решению транспортных проблем Батуми.