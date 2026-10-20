Квривишвили: Корпорация экономического развития сможет участвовать в реализации крупных и стратегических проектов, в том числе в энергетическом секторе

«Десять лет назад нашей главной задачей было создание первоначальных условий для развития бизнеса. Сегодня мы уже говорим о повышении производительности экономики, производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, крупных стратегических инвестициях, развитии рынка капитала и качественном укреплении международной конкурентоспособности Грузии», — заявила вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили на презентации Корпорации развития экономики Грузии.

По оценке Мариам Квривишвили, масштабы грузинской экономики изменились, и, соответственно, меняются инструменты экономической политики государства.

По её словам, создание Корпорации развития экономики Грузии является именно отражением этих изменений.

«Создавая новую корпорацию, государство формирует совершенно новые институциональные возможности для содействия экономическому развитию. Мы объединяем в единую систему финансовые ресурсы, механизмы поддержки бизнеса и инструменты развития, чтобы государственная поддержка стала более эффективной, целенаправленной и ориентированной на результат.

Корпорация сохранит программы, которые на протяжении многих лет помогали тысячам предпринимателей добиваться успеха. Поддержка малого и среднего бизнеса по-прежнему останется одним из важнейших приоритетов нашей экономической политики», — заявила Мариам Квривишвили.

Министр также отметила, что при этом существенно расширяются возможности корпорации и сферы её деятельности.

«Корпорация развития экономики сможет участвовать в реализации крупных проектов стратегического значения, в том числе в энергетическом секторе, использовать новые финансовые инструменты, выдавать кредиты, осуществлять долевые инвестиции, поддерживать инвестиционные фонды и развитие рынка капитала.

Это означает, что у государства появится гораздо более гибкий и мощный инструмент поддержки экономических проектов, которые создают высокооплачиваемые рабочие места, увеличивают экспорт, способствуют развитию современных производств и укрепляют экономическую независимость и конкурентоспособность страны», — заявила министр.