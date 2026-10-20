Квривишвили: Корпорация экономического развития сможет участвовать в реализации крупных и стратегических проектов, в том числе в энергетическом секторе
По оценке Мариам Квривишвили, масштабы грузинской экономики изменились, и, соответственно, меняются инструменты экономической политики государства.
По её словам, создание Корпорации развития экономики Грузии является именно отражением этих изменений.
«Создавая новую корпорацию, государство формирует совершенно новые институциональные возможности для содействия экономическому развитию. Мы объединяем в единую систему финансовые ресурсы, механизмы поддержки бизнеса и инструменты развития, чтобы государственная поддержка стала более эффективной, целенаправленной и ориентированной на результат.
Корпорация сохранит программы, которые на протяжении многих лет помогали тысячам предпринимателей добиваться успеха. Поддержка малого и среднего бизнеса по-прежнему останется одним из важнейших приоритетов нашей экономической политики», — заявила Мариам Квривишвили.
Министр также отметила, что при этом существенно расширяются возможности корпорации и сферы её деятельности.
«Корпорация развития экономики сможет участвовать в реализации крупных проектов стратегического значения, в том числе в энергетическом секторе, использовать новые финансовые инструменты, выдавать кредиты, осуществлять долевые инвестиции, поддерживать инвестиционные фонды и развитие рынка капитала.
Это означает, что у государства появится гораздо более гибкий и мощный инструмент поддержки экономических проектов, которые создают высокооплачиваемые рабочие места, увеличивают экспорт, способствуют развитию современных производств и укрепляют экономическую независимость и конкурентоспособность страны», — заявила министр.
Ещё в разделе «Экономика» Все →
- НАТ: За девять месяцев зафиксировано рекордное количество международных визитов
- Мэрия Батуми потратит почти миллион лари на новые схемы движения транспорта и организацию парковок
- ГЖД объявила отбор консалтинга для надзора за проектированием и строительства инфраструктуры в Анаклия
- Грузия заняла 35-е место в рейтинге лучших стран для цифровых кочевников
- В сентябре выросли инфляционный ожидания — НБГ
- Натия Турнава и Лаша Хуцишвили встретились с главой Центрального банка Китая Пань Гуншэном