PEN Georgia: Тюремное заключение журналиста – преступление

PEN Georgia, которая объединяет свыше 70 писателей и с 1991 года является членом старейшей международной ассоциации писателей и журналистов PEN International, выражает солидарность с задержанным телеведущим Вахо Саная.

Организация требует немедленной отмены судебного решения о его заключении под стражу. По мнению авторов заявления, арест журналиста является преступлением.

«Это решение — очередное доказательство того, что разрушение демократических институтов и утверждение авторитарного правления в Грузии превратили свободу выражения мнений в прямую мишень для репрессий.