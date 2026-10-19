PEN Georgia: Тюремное заключение журналиста – преступление
PEN Georgia, которая объединяет свыше 70 писателей и с 1991 года является членом старейшей международной ассоциации писателей и журналистов PEN International, выражает солидарность с задержанным телеведущим Вахо Саная.
Организация требует немедленной отмены судебного решения о его заключении под стражу. По мнению авторов заявления, арест журналиста является преступлением.
«Это решение — очередное доказательство того, что разрушение демократических институтов и утверждение авторитарного правления в Грузии превратили свободу выражения мнений в прямую мишень для репрессий.
В стране, где журналистов и граждан арестовывают за критику властей, а свободное слово становится поводом для наказания, демократии больше не существует.
Арест Вахо Санаи нельзя рассматривать как единичный случай — это часть системной политики преследования инакомыслия и запугивания граждан», — говорится в заявлении.
Напомним, 19 октября Тбилисский городской суд приговорил Саная к 30 суткам ареста. Журналисту вменяют оскорбление спикера парламента Шалвы Папуашвили и члена Сакребуло (городского совета) Тбилиси Ладо Божадзе. Поводом для возбуждения дела послужили два поста и один видеоролик, опубликованные на личной странице Вахо Саная в Facebook.
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