Медиакоалиция: арест Вахо Саная на 30 дней – новый пример давления на свободу слова

По оценке «Коалиции за адвокацию медиа» (Медиакоалиции), арест журналиста Вахо Саная на 30 дней является очередным тревожным примером давления на профессиональную журналистскую деятельность и свободу выражения мнений.

«Использование судебной системы для подавления критических голосов и наказания журналистов попирает фундаментальные принципы демократии и создает прямую угрозу свободе слова и прессы в стране.

Коалиция за адвокацию медиа выражает полную солидарность с Вахо Саная, командой телеканала Formula и каждым журналистом, который, несмотря на растущее давление и репрессивные методы, продолжает преданно служить обществу», – заявляет Медиакоалиция.

Напомним, 19 октября Тбилисский городской суд приговорил Саная к 30 суткам ареста. Журналисту вменяют оскорбление спикера парламента Шалвы Папуашвили и члена Сакребуло (городского совета) Тбилиси Ладо Божадзе. Поводом для возбуждения дела послужили два поста и один видеоролик, опубликованные на личной странице Вахо Саная в Facebook.