

Georgian Airways в сентябре выполнит чартерные рейсы в Амстердам, Берлин, Париж и Вену

28.08.2020 14:43





В сентябре Georgian Airways выполнит еще несколько чартерных рейсов. Информацию об этом распространяет Агентство гражданской авиации.



По их информации, рейсы будут выполняться в Амстердам, Берлин, Париж и Вену.



Рейсы будут осуществлены на самолетах Boeing B737-800 и Embraer E195.



27 августа Агентство гражданской авиации предоставило авиакомпании необходимое разрешение на осуществление чартерных перевозок на данных авиалиниях.





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