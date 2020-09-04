

В центре Тбилиси прогремел взрыв, есть пострадавшие

04.09.2020 17:32





На улице Костава в центре Тбилиси прогремел взрыв. Об этом сообщает Общественное телевидение.



Взрыв произошел возле Филармонии, на территории клуба Dejavu. По предварительной информации, два человека пострадали, один погиб.



На месте мобилизованы бригады пожарных-спасателей и патрульная полиция. Территория оцеплена.



По предварительной информации, в здании проводился ремонт и взорвался кислородный баллон.



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