Понедельник, 2 ноября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Разное

С начала года выявлено 40 фактов административных правонарушений плавсредствами в Черном море

За январь–октябрь 2026 года сотрудники Конвенционного управления по защите Черного моря провели инспекцию 219 судов и выявили 40 фактов административных правонарушений. Об этом сообщает Департамент экологического надзора.

По их информации, из выявленных правонарушений:

  • 13 — факты загрязнения моря с плавсредств (предусматривают штраф в размере 100 000 лари и возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде);

  • 1 — факт загрязнения моря с судна бытовыми твердыми отходами;

  • 6 — фактов нарушения правил рыболовства;

  • 1 — факт нарушения правил рыболовства и лицензионных условий;

  • 19 — фактов внесения недостоверных записей в судовые документы.

«В течение года из моря изъято 40 незаконно установленных сетей жаберного типа.

Размер ущерба, нанесенного окружающей среде в результате правонарушений, превышает 35 тысяч лари, а сумма наложенных на правонарушителей штрафов составляет более миллиона лари.

Важно, что в последние годы значительно сокращаются факты загрязнения моря нефтесодержащими водами с судов, что, с одной стороны, является результатом эффективной работы Конвенционного управления по защите Черного моря, а с другой — увлечения размера штрафных санкций, оказывающих сдерживающий эффект», — говорится в сообщении департамента.

Для справки: Конвенционное управление по защите Черного моря Департамента осуществляет мониторинг судов, входящих в территориальные воды и порты Грузии.

Ещё в разделе «Разное» Все →