С начала года выявлено 40 фактов административных правонарушений плавсредствами в Черном море
За январь–октябрь 2026 года сотрудники Конвенционного управления по защите Черного моря провели инспекцию 219 судов и выявили 40 фактов административных правонарушений. Об этом сообщает Департамент экологического надзора.
По их информации, из выявленных правонарушений:
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13 — факты загрязнения моря с плавсредств (предусматривают штраф в размере 100 000 лари и возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде);
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1 — факт загрязнения моря с судна бытовыми твердыми отходами;
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6 — фактов нарушения правил рыболовства;
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1 — факт нарушения правил рыболовства и лицензионных условий;
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19 — фактов внесения недостоверных записей в судовые документы.
«В течение года из моря изъято 40 незаконно установленных сетей жаберного типа.
Размер ущерба, нанесенного окружающей среде в результате правонарушений, превышает 35 тысяч лари, а сумма наложенных на правонарушителей штрафов составляет более миллиона лари.
Важно, что в последние годы значительно сокращаются факты загрязнения моря нефтесодержащими водами с судов, что, с одной стороны, является результатом эффективной работы Конвенционного управления по защите Черного моря, а с другой — увлечения размера штрафных санкций, оказывающих сдерживающий эффект», — говорится в сообщении департамента.
Для справки: Конвенционное управление по защите Черного моря Департамента осуществляет мониторинг судов, входящих в территориальные воды и порты Грузии.
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