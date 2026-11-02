С начала года выявлено 40 фактов административных правонарушений плавсредствами в Черном море

За январь–октябрь 2026 года сотрудники Конвенционного управления по защите Черного моря провели инспекцию 219 судов и выявили 40 фактов административных правонарушений. Об этом сообщает Департамент экологического надзора.

По их информации, из выявленных правонарушений:

13 — факты загрязнения моря с плавсредств (предусматривают штраф в размере 100 000 лари и возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде);

1 — факт загрязнения моря с судна бытовыми твердыми отходами;

6 — фактов нарушения правил рыболовства;

1 — факт нарушения правил рыболовства и лицензионных условий;

19 — фактов внесения недостоверных записей в судовые документы.

«В течение года из моря изъято 40 незаконно установленных сетей жаберного типа.