В Тбилиси сотрудники полиции изъяли «метадон» в особо крупном размере – pадержаны двое
Сотрудники главных управлений Глдани-Надзаладевского и Исани-Самгорского районов департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних Грузии дел задержали в Тбилиси в разное время двух иностранных граждан по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также содействии их сбыту. Информацию распространяет МВД Грузии.
По данным ведомства, в результате следственных действий, в том числе личного обыска обвиняемых, правоохранители в качестве вещественных доказательств изъяли 43 свёртка наркотического средства «метадон» в особо крупном размере, расфасованного для реализации.
Следствие ведётся по статьям 260 и 260¹ Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.
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