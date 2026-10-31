31 октября отмечается Международный день защиты Черного моря

Национальное агентство по охране окружающей среды Грузии осуществляет постоянный контроль качества воды в Черном море. В текущем году ареал мониторинга был расширен, и исследования проводятся в 14 точках ежемесячно.

В рамках мониторинга определяются гидробиологические и химические параметры, в том числе замеряется уровень концентрации на 13 тяжелых металлов, суммарных углеводородов нефти, 16 полиароматических углеводородов и других физико-химических параметров.

Агентство также проводит исследования в Черном море по таким важным направлениям, как водная экология и водное биоразнообразие.

Международный день защиты Черного моря отмечается с 1996 года, после того как представители шести стран бассейна Черного моря подписали в Стамбуле стратегический план защиты Черного моря.