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Движение на перекрестке улицы Човелидзе будет полностью ограничено с 00:00 1 ноября до 00:00 2 ноября

В рамках реабилитации проспекта Руставели планируются инфраструктурные работы на пересечении улицы Човелидзе и проспекта Меликишвили. В связи с этим с 00:00 1 ноября до 00:00 2 ноября движение автомобилей и общественного транспорта на повороте на улицу Човелидзе будет полностью ограничено. Об этом говорится в заявлении мэрии Тбилиси.

Как отмечается в сообщении столичной мэрии, автомобили, следующие со стороны проспекта Меликишвили, смогут объехать улицу Човелидзе по улицам Костава и Зандукели.

Автомобили, следующие со стороны улицы Костава, смогут воспользоваться объездным маршрутом через улицу Николадзе, проспект Меликишвили, а также улицы Джанашия и Барнова.

«На период действия ограничения изменятся маршруты автобуса №378 и микроавтобусов №408 и №420, проходящие по улице Човелидзе.

В частности, автобус №378 при движении от площади Вокзальной в сторону улиц Рчеулишвили и Джафаридзе после улицы Варазисхеви продолжит движение в направлении улицы Кекелидзе, затем по улице Джанашия выедет на улицу Барнова и проследует в сторону улицы Човелидзе, после чего продолжит движение по установленному маршруту.

Микроавтобусы №408 и №420 после спуска с улицы Барнова на улицу Братьев Какабадзе (район станции метро „Руставели“) не будут продолжать движение в сторону улицы Костава. При движении в обратном направлении они будут следовать по улице Михаила Зандукели в сторону улицы Барнова, после чего продолжат движение по установленному маршруту.

Мэрия Тбилиси приносит извинения за доставленные неудобства», — говорится в заявлении мэрии.

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