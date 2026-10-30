Движение на перекрестке улицы Човелидзе будет полностью ограничено с 00:00 1 ноября до 00:00 2 ноября

В рамках реабилитации проспекта Руставели планируются инфраструктурные работы на пересечении улицы Човелидзе и проспекта Меликишвили. В связи с этим с 00:00 1 ноября до 00:00 2 ноября движение автомобилей и общественного транспорта на повороте на улицу Човелидзе будет полностью ограничено. Об этом говорится в заявлении мэрии Тбилиси.

Как отмечается в сообщении столичной мэрии, автомобили, следующие со стороны проспекта Меликишвили, смогут объехать улицу Човелидзе по улицам Костава и Зандукели.

Автомобили, следующие со стороны улицы Костава, смогут воспользоваться объездным маршрутом через улицу Николадзе, проспект Меликишвили, а также улицы Джанашия и Барнова.