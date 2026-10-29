В Ереване в рамках CBD COP17 прошло мероприятие по вопросам защиты биоразнообразия Грузии
В столице Армении Ереване в рамках 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17) состоялось тематическое мероприятие «Роль гражданского общества в Грузии в реализации Глобальной рамочной программы по биоразнообразию».
Панельная дискуссия была организована объединением «Движение зеленых Грузии/Друзья Земли — Грузия» в сотрудничестве с природоохранными организациями Грузии.
По информации «Движения зеленых Грузии/Друзья Земли — Грузия», в рамках дискуссии участники рассмотрели различные важные направления защиты биоразнообразия в Грузии, в том числе вопросы, связанные с управлением охраняемыми территориями, участием общественности в процессе принятия экологических решений, защитой водно-болотных угодий, устойчивым управлением пастбищами и биобезопасностью.
Целью мероприятия было делиться опытом природоохранных организаций Грузии и продемонстрировать возможности, с помощью которых гражданское общество может способствовать защите биоразнообразия и реализации Глобальной рамочной программы по биоразнообразию.
На встрече была подчеркнута важность сотрудничества по экологическим вопросам, активного вовлечения общественности и роли гражданских организаций в деле сохранения природных экосистем и защиты биоразнообразия.
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