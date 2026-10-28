Адвокат задержан в Грузии по обвинению в мошенничестве

«В результате комплекса мероприятий, в том числе негласных следственных действий, установлено, что адвокат обманным путём потребовал 10 000 лари у сестры своего подзащитного, отбывающего наказание. Обвиняемый пообещал женщине, что якобы передаст указанную сумму сотрудникам Центрального департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел, которые за деньги урегулируют вопрос заключения процессуального соглашения по делу её брата.

Сотрудники департамента Генеральной инспекции Министерства внутренних дел Грузии в результате проведённых оперативных мероприятий и следственных действий задержали адвоката по обвинению в мошенничестве.

Кроме того, обвиняемый дополнительно потребовал у сестры осуждённого 100 000 лари и обманул её, заявив, что из указанной суммы 40 000 лари он должен передать прокуратуре, за что процессуальное соглашение будет заключено на более выгодных условиях, а оставшиеся 60 000 лари должны быть перечислены в государственный бюджет.

Член семьи осуждённого передал адвокату 10 000 лари для урегулирования вопроса.

Правоохранители задержали адвоката в качестве обвиняемого.

Расследование ведётся по части второй статьи 180 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет», — говорится в информации.