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Грузия Online
Разное

Молодой мужчина был убит на свадьбе брата

У ресторана «Лиси Мере» произошло убийство. По информации «Интерпрессньюс», молодой мужчина был убит на свадьбе брата. Проводятся соответствующие мероприятия по задержанию лица, предположительно совершившего убийство.

Как сообщают в Министерстве внутренних дел, расследование ведется по 108-й статье Уголовного кодекса, что подразумевает умышленное убийство.

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