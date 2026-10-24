В Грузии часть зрителей телеканала «Формула» осталась без вещания — у компании возникли финансовые проблемы

Грузинский телеканал «Формула» (Formula) сообщил, что уже несколько дней часть зрителей не может смотреть его передачи.

Причиной стала задолженность перед компанией Stereo Plus, которая обеспечивает распространение телевизионного сигнала через цифровое эфирное телевидение.

Проблема затронула зрителей, которые смотрят канал через обычную антенну, без подключения к кабельному телевидению.