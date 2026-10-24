В Грузии часть зрителей телеканала «Формула» осталась без вещания — у компании возникли финансовые проблемы
Грузинский телеканал «Формула» (Formula) сообщил, что уже несколько дней часть зрителей не может смотреть его передачи.
Причиной стала задолженность перед компанией Stereo Plus, которая обеспечивает распространение телевизионного сигнала через цифровое эфирное телевидение.
Проблема затронула зрителей, которые смотрят канал через обычную антенну, без подключения к кабельному телевидению.
«Телекомпания делает всё возможное, чтобы как можно скорее полностью восстановить вещание. В этом процессе ваша поддержка особенно важна для нас», — говорится в заявлении «Формулы».
Телеканал также обратился к зрителям с просьбой о финансовой поддержке. Желающие могут помочь компании добровольным пожертвованием.
О сроках полного восстановления эфирного вещания пока не сообщается.
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